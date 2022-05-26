2022-05-26T13:43:08+03:00

2022-05-26T13:43:08+03:00

2022-05-26T13:43:08+03:00

2022

https://1prime.ru/macroeconomics/20220526/836989263.html

Центробанк обновит прогноз по темпам спада ВВП в текущем году

Макроэкономика

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ЦБ В ИЮЛЕ ОБНОВИТ ПРОГНОЗ ПО ТЕМПАМ СПАДА ВВП РФ В 2022 ГОДУ — НАБИУЛЛИНА ПРАЙМ, 26.05.2022

макроэкономика, экономика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60