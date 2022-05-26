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ЦБ В ИЮЛЕ ОБНОВИТ ПРОГНОЗ ПО ТЕМПАМ СПАДА ВВП РФ В 2022 ГОДУ — НАБИУЛЛИНА
https://1prime.ru/macroeconomics/20220526/836989263.html
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Центробанк обновит прогноз по темпам спада ВВП в текущем году
ЦБ В ИЮЛЕ ОБНОВИТ ПРОГНОЗ ПО ТЕМПАМ СПАДА ВВП РФ В 2022 ГОДУ — НАБИУЛЛИНА
https://1prime.ru/macroeconomics/20220526/836989263.html
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