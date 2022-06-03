2022-06-03T05:37:45+03:00
2022-06-03T05:37:45+03:00
2022-06-03T05:37:45+03:00
2022
https://1prime.ru/macroeconomics/20220603/837070381.html
Антонов заявил об угрозе продовольственной безопасности из-за санкций
Макроэкономика
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Ограничительная практика приведет к новым перебоям в цепочках поставок и скажется на продовольственной безопасности, заявил посол России в США Анатолий Антонов. ПРАЙМ, 03.06.2022
макроэкономика, сельское хозяйство, экономика, новости, россия, сша, продовольственный кризис, санкции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Ограничительная практика приведет к новым перебоям в цепочках поставок и скажется на продовольственной безопасности, заявил посол России в США Анатолий Антонов.