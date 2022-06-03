2022-06-03T05:37:45+03:00

2022-06-03T05:37:45+03:00

2022-06-03T05:37:45+03:00

2022

https://1prime.ru/macroeconomics/20220603/837070381.html

Антонов заявил об угрозе продовольственной безопасности из-за санкций

Макроэкономика

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

Ограничительная практика приведет к новым перебоям в цепочках поставок и скажется на продовольственной безопасности, заявил посол России в США Анатолий Антонов. ПРАЙМ, 03.06.2022

макроэкономика, сельское хозяйство, экономика, новости, россия, сша, продовольственный кризис, санкции

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60