Индекс деловой активности в еврозоне снизился в мае
Индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг еврозоны упал в мае до 54,8 пункта
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в мае упал до 54,8 пункта с 55,8 пункта в апреле, говорится в сообщении S&P Global.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения показателя лишь до 54,9 пункта, как и показывала предварительная оценка.