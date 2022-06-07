МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Российская экономика может сократиться на 6,3% в этом году, в 2023 году падение продолжится, но уже не так быстро, считает экономист Газпромбанка Павел Бирюков. Всемирный банк спрогнозировал динамику ВВП на 2022-2023 годы

"С учетом всех факторов мы ожидаем, что экономика сократится на 6,3%. И в следующем году продолжит сокращаться, но уже гораздо меньшими темпами — примерно на один процент", — сообщил Бирюков на встрече с журналистами.

Экономике страны при этом сильно поможет поддержка из бюджета в размере 3% ВВП, а также смягчение монетарной политики, отметил он.

При этом в реальном секторе, как и ожидали аналитики банка, рецессия началась во втором квартале, "то есть спад экономики в реальном выражении начался с апреля". В основном это происходило из-за сокращения предложения. Путин рассказал о дальнейшем курсе российской экономики

"Импортозамещение, переключение на азиатских поставщиков, поставщиков из других стран, все вместе это занимает время, минимум полгода. … По этой причине мы ожидаем, что спад ВВП продлится минимум три, скорее всего, четыре квартала. Самый большой спад будет во втором полугодии этого года", — обратил внимание Бирюков.

Минэкономразвития РФ ожидает спад ВВП РФ в текущем году на 7,8%, в следующем — на 0,7%. По прогнозу ЦБ, спад ВВП РФ в 2022 году составит 8-10%, снижение продолжится и в следующем году — может составить от 3% до нуля. По оценке помощника президента России Максима Орешкина, снижение ВВП РФ в текущем году не превысит 5%.