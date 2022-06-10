МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Банк России понизил прогноз инфляции в РФ на 2022 год до 14-17% с 18-23%, в 2023 году ждет 5-7%, возвращения к 4% — в 2024 году, говорится в сообщении регулятора по итогам совета директоров. Банк России пересмотрел прогноз по снижению ВВП в текущем году

Банк России в пятницу снизил ключевую ставку сразу на 1,5 процентного пункта — до 9,5% годовых, вернув ее на уровень, который наблюдался в феврале до введения западных санкций.

"В базовом сценарии Банк России ожидает, что к концу 2022 года годовая инфляция составит 14-17%. Важными факторами для дальнейшей динамики инфляции станут эффективность процессов импортозамещения, а также масштаб и скорость восстановления импорта готовых товаров, сырья и комплектующих. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5-7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году", — говорится в сообщении Банка России.

Регулятор также отметил, что последние данные указывают на низкие текущие темпы прироста потребительских цен в мае и начале июня. По оценке на 3 июня, годовая инфляция снизилась до 17% (после 17,8% в апреле). Центробанк заявил о растущих рисках глобальной рецессии

"Снижение общего показателя инфляции во многом произошло за счет коррекции цен на небольшую группу товаров и услуг после их резкого роста в марте. Этому способствовали динамика обменного курса рубля и исчерпание эффектов ажиотажного потребительского спроса в условиях заметного снижения инфляционных ожиданий населения и бизнеса. В то же время текущие темпы прироста цен в большей части потребительской корзины, хотя и снизились, остаются значимо выше 4% в аннуализированном выражении", — добавляет в сообщении.

Регулятор также отмечает, что проинфляционные риски в России продолжают снижаться, но остаются существенными. Динамика инфляции в значительной мере зависит от решений, которые принимаются в области бюджетной политики. Указывается, что Банк России исходит из уже принятых решений по среднесрочной траектории расходов федерального бюджета и бюджетной системы в целом.

"В случае дополнительного расширения бюджетного дефицита может потребоваться более жесткая денежно-кредитная политика для возвращения инфляции к цели в 2024 году и ее поддержания вблизи 4% в дальнейшем", — сказано в релизе.