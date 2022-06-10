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https://1prime.ru/macroeconomics/20220610/837143749.html
Банк России в июле представит обновленный прогноз по макроэкономике
Макроэкономика
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Центробанк РФ в июле представит обновленный прогноз по макроэкономике, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Что касается прогноза. Действительно, мы свои оценки по многим... ПРАЙМ, 10.06.2022
макроэкономика, экономика, новости, цб рф, экономика рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Центробанк РФ в июле представит обновленный прогноз по макроэкономике, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Что касается прогноза. Действительно, мы свои оценки по многим показателям уточнили и будем полноценный прогноз представлять к июлю. У нас опорное заседание", — сказала Набиуллина на пресс-конференции.
По ее словам, ЦБ видит, что ряд процессов в экономике протекает не так, как ожидалось в апреле, когда регулятор делал свой предыдущий прогноз.