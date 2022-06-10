МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Центробанк РФ в июле представит обновленный прогноз по макроэкономике, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Банк России снизил ключевую ставку до 9,5%

"Что касается прогноза. Действительно, мы свои оценки по многим показателям уточнили и будем полноценный прогноз представлять к июлю. У нас опорное заседание", — сказала Набиуллина на пресс-конференции.

По ее словам, ЦБ видит, что ряд процессов в экономике протекает не так, как ожидалось в апреле, когда регулятор делал свой предыдущий прогноз.