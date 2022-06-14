МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Санкции, введенные против России после начала спецоперации, не оправдали мрачных прогнозов Администрации президента США Джо Байдена, пишет обозреватель издания The American Conservative. Российский бизнес заявляет, что ограничения оказались вполне терпимы и по-своему даже пошли во благо стране.

Автор статьи отмечает, что негативный прогноз — во всяком случае пока — не сбылся. Российская экономика чувствует себя уверенно.

Как заявил генеральный директор авиационного предприятия BJet Алексей Бутримов, санкции против России по-своему даже пошли на пользу. Да, признает бизнесмен, новые меры добавили трудностей российским компания. Но при этом он убежден: на долгосрочную перспективу санкции могут стать тем самым стимулом, который позволит возродить российскую авиационную отрасль экономики.

Белый дом обещал, что РФ из-за небывалого санкционного давления утратит статус крупного игрока на мировой экономической арене. Это произойдет из-за погружения в экономическую, финансовую и технологическую изоляцию страны.

Но как минимум пока столь мрачные прогнозы американской власти не оправдались.Рубль после сильного снижения в конце февраля-начале марта укрепился. Экономическая ситуация в стране как будто успокоилась.

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