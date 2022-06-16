МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Российские власти вместе с ЦБ нашли способ решить острый вопрос конвертации депозитарных расписок в акции. Это понадобилось после того, как крупные европейские депозитарно-клиринговые системы Euroclear и Clearstream в качестве экономического давления в одностороннем порядке прекратили процесс конвертации ценных бумаг, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на представителя Банка России.

Расконвертация ценных бумаг будет проводиться через депозитарий России. Для этого не надо обращаться к зарубежной инфраструктуре, отметил собеседник издания.

Представитель регулятора пояснил, что поправки в законодательство о прекращении действия программ депозитарных расписок, в частности, закладывают возможность специального порядка конвертации для тех владельцев ценных бумаг, кто не смог использовать механизм депозитарного договора.

Напомним, что в конце марта европейская расчетно-клиринговая организация Clearstream сообщила о блокировке Национального расчетного депозитария (НРД, входит в группу Московской биржи).