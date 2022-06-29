МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Банк России не видит рисков так называемой дефляционной спирали в стране, а наблюдаемое временное снижение уровня потребительских цен — это коррекция после резкого взлета, который произошел в конце февраля — начале весны, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на съезде РСПП. Минэкономики спрогнозировало дефляцию в июне

"Сейчас, действительно, последние недели у нас снижение идет цен, но здесь нужно быть аккуратным в оценке этого фактора. Вот, называют дефляционной спиралью. Я не вижу никакой дефляционной спирали. Это во многом коррекция после резкого взлета цен, который произошел у нас в конце февраля — начале марта", — сказала глава ЦБ.

Она добавила, что цены до сих пор "существенно выше" по многим товарам, чем они были год назад. "Но, конечно, мы отслеживаем эту ситуацию, мы видим, что снижение цен или замедление темпов роста цен идет по широкому кругу товаров, и поэтому будем оценивать эту ситуацию", — также отметила глава регулятора.