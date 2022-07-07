МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Инфляцию в 0,23% в России на прошлой неделе не стоит переоценивать, ее очищение от индексации тарифов ЖКХ показывает продолжение дефляции, заявил министр экономического развития Максим Решетников. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 16,19%

По данным Росстата, инфляция в РФ на неделе с 25 июня по 1 июля ускорилась до 0,23% на фоне повышения тарифов ЖКХ, с начала года потребительские цены выросли на 11,77%.

Неделей ранее была зафиксирована нулевая инфляция, в течение нескольких недель до этого фиксировалась или дефляция, или нулевая динамика роста цен.

"Появление инфляции на прошлой неделе тоже не стоит переоценивать, в основном это связано с индексацией тарифов на ЖКХ, если мы уберем регулируемые услуги, то увидим, что дефляция у нас продолжилась, причем продолжилась на достаточно ощутимом уровне", — сказал Решетников, выступая на заседании совета Приволжского округа.