Решетников призвал не переоценивать инфляцию в России
Решетников: ситуация с ценами без учета тарифов ЖКХ указывает на продолжение дефляции в России
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МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Инфляцию в 0,23% в России на прошлой неделе не стоит переоценивать, ее очищение от индексации тарифов ЖКХ показывает продолжение дефляции, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
По данным Росстата, инфляция в РФ на неделе с 25 июня по 1 июля ускорилась до 0,23% на фоне повышения тарифов ЖКХ, с начала года потребительские цены выросли на 11,77%.
Неделей ранее была зафиксирована нулевая инфляция, в течение нескольких недель до этого фиксировалась или дефляция, или нулевая динамика роста цен.
"Появление инфляции на прошлой неделе тоже не стоит переоценивать, в основном это связано с индексацией тарифов на ЖКХ, если мы уберем регулируемые услуги, то увидим, что дефляция у нас продолжилась, причем продолжилась на достаточно ощутимом уровне", — сказал Решетников, выступая на заседании совета Приволжского округа.