МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Инфляция в России во втором квартале 2023 года может оказаться ниже, чем в Евросоюзе, допустил помощник президента РФ Максим Орешкин. WSJ: маневр Путина оставил Запад в проигрыше

"Сейчас так может сложиться ситуация, что где-то во втором квартале следующего года инфляция в России будет значительно ниже, чем в том же Евросоюзе", — сказал Орешкин, выступая на форуме "Территория смыслов".

Он отметил, что важную роль в этом вопросе играет самообеспечение России базовыми ресурсами — энергетикой, продовольствием, материалами.

Еврокомиссия в середине июля в своем летнем экономическом прогнозе повысила оценку инфляции в Евросоюзе в 2022 году до 8,3% с 6,8% в предыдущем прогнозе. В 2023 году инфляция в ЕС может составить 4,6%. По словам еврокомиссара по экономике Паоло Джентилони, пик инфляции в еврозоне придется на третий квартал и будет на уровне 8,4%, после чего она будет устойчиво замедляться благодаря снижающемуся давлению цен на энергоносители.

Что касается России, то согласно официальному прогнозу ЦБ, инфляция в России по итогам 2022 года составит 14-17%, по прогнозу Минэкономразвития — 17,5%. При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил в июне, что инфляция будет меньше ранее ожидавшихся министерством 17,5%. Одновременно с этим, согласно опросу аналитиков, проведенному ЦБ, инфляция в 2022 году составит 15%, в 2023 году — 6,1%.