МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Склонность к сбережению у россиян пока высокая, вынужденное накопление является "пружиной" в экономике и при определённых условиях может разогнать инфляцию, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Банк России не видит серьезных проблем с ассортиментом товаров в магазинах

"В настоящее время склонность к сбережению высокая, хотя ситуация может измениться. Сегодняшнее по сути вынужденное накопление сбережений – это сжатая пружина в экономике, которая при определенных обстоятельствах может дать резкий рост потребления. При ограничениях со стороны предложения товаров и услуг — это способно быстро разогнать спрос в инфляцию", — сказала Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

По ее словам, высокая норма сбережения отчасти обусловлена тем, что из-за внешних ограничений и ухода иностранных компаний люди не могли купить то, что хотели и в результате отложили эти средства про запас. "Дальнейшая динамика потребительского спроса — одна из ключевых развилок нашего прогноза", — добавила Набиуллина.

Глава регулятора объяснила, что высокая склонность к сбережению с одной стороны может сохраниться, потому что в условиях возросшей неопределенности, население стремится откладывать больше в качестве подушки безопасности. "Это рациональное поведение, которое позволит чувствовать себя более уверенно в случае, если придется столкнуться с сокращением рабочей недели или вынужденным отпуском, или проблемами с трудоустройством", — пояснила она. При этом, по ее словам, происходящее снижение цен и укрепление рубля также могут восприниматься россиянами как сигнал отложить крупные покупки сейчас, чтобы потом купить их дешевле.

"С другой стороны, мы можем получить повторение сценария пандемии. Тогда потребители сначала резко сократили потребление, а затем после отмены локдаунов также быстро его восстановили. Это наблюдалось с Россией и во многих других странах", — отметила Набиуллина. Набиуллина: доллары останутся в России даже при апокалиптическом сценарии

Кроме того, как рассказала глава ЦБ, уже можно наблюдать некоторые признаки роста потребительского интереса. "Во–первых, по данным опросов, в июле люди стали значительно выше оценивать благоприятность текущего момента для совершения крупных покупок. Во-вторых, снижаются ставки по депозитам, что увеличивает интерес к потреблению. В-третьих, наблюдавшиеся в апреле-мае сокращение розничного кредитного портфеля сменилось его ростом", — пояснила она.

"И от того, по какому сценарию в дальнейшем пойдет потребительская активность, будет ли спрос расти быстрее или медленнее, как этот рост будет соотноситься с возможностями расширения выпуска, будут зависеть и наши решения по денежно-кредитной политики", — заключила Набиуллина.