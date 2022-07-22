МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. ЦБ РФ допускает повышение инфляции в отдельные периоды перестройки российской экономики, при этом будет реагировать ключевой ставкой на нарушение ценовой стабильности, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу. Набиуллина назвала склонность к сбережению "пружиной" для инфляции

"Мы действительно подтверждаем, что в условиях структурной перестройки после резкого скачка инфляции какое-то время может быть период повышенной инфляции, она может отклоняться от нашей цели. На следующий год мы видим прогноз инфляции 5-7% — это выше нашей цели в 4%", — сказала она.

"Да, в какие-то периоды может инфляция и темп роста цен повышаться, для нас очень важно смотреть это под действием разовых факторов… если это устойчивое повышение, мы можем и будем реагировать ставкой для того чтобы вернуть инфляцию к цели….Потому что доверие к ценовой стабильности — это важнейший фактор в том числе снижения долгосрочных ставок по кредитам", — добавила Набиуллина.