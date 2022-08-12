МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Банк России прогнозирует, что рост ВВП РФ в 2025 году составит от 1,5 до 2,5%, а инфляция за год при этом составит 4%, следует из документа "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2023-2025 годы". ЦБ оценил сроки снижения инфляции до целевого уровня

При этом отток капитала из страны в 2025 году прогнозируется в размере 15 миллиардов долларов.

В то же время базовый прогноз средней за год цены на нефть марки Urals в 2025 году составляет 55 долларов за баррель.