МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Введенные против России санкции сохранятся в базовом сценарии до конца 2025 года, процесс подстройки экономики может занять до 1,5 года, считает Банк России. Банк России назвал главный ориентир для снижения ключевой ставки

"В базовом сценарии Банк России предполагает, что введенные ограничения сохранятся на прогнозном горизонте. Процесс подстройки экономики к ним может занять до полутора лет", — пишет регулятор в проекте Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023-2025 годы.

Отмечается, что в это время совокупный выпуск, в том числе потенциальный, будет сокращаться, цены будут обладать повышенной гибкостью, а инфляция временно будет более высокой. Затем, по мере перехода экономики в новое равновесие, экономическая активность начнет восстанавливаться.

При этом ЦБ считает, что структурная перестройка российской экономики, по крайней мере частично, продолжится даже в случае снижения геополитической напряженности. ЦБ начнет поэтапное подключение всех банков к платформе цифрового рубля

"Ограничительные меры недружественных государств и действия российских властей по поддержке национальной экономики оказали существенное влияние на состояние внешнеэкономической и внутрироссийской деловой среды, сравнительную привлекательность различных товаров и финансовых услуг. Можно ожидать сохранения по меньшей мере части этих изменений в долгосрочной перспективе даже в случае снижения геополитической напряженности", — сказано в документе.

Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. На этом фоне финансовые власти ожидают спада ВВП России по итогам года. Согласно прогнозу регулятора, он составит 4-6% в текущем году и 1-4% в 2023 году.