МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Банк России по-прежнему считает, что сейчас некорректно говорить о дефляции в стране, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин. Банк России готовит экономику к новым взлетам и кризисам

Росстат на текущей неделе опубликовал данные по динамике цен в июле и зафиксировал дефляцию второй месяц подряд: в июле она ускорилась до 0,39% с 0,35% в июне.

"Мы подчеркиваем, что важным является оценка устойчивых составляющих в динамике цен, а не общий уровень изменения цен в отдельно взятый месяц, и в связи с этим мы по-прежнему считаем, что говорить о дефляции по отрицательному изменению индекса цен в один или даже два месяца — это не очень корректно", — сказал Заботкин.

При этом он отметил, что ЦБ всегда придает значение месячным данным. "Безусловно, каждая месячная точка дает дополнительную информацию об уровне инфляционного давления в экономике и текущем соотношении совокупного спроса и совокупного предложения", — сказал представитель регулятора. ЦБ оценил сроки снижения инфляции до целевого уровня

Он также указал, что дезинфляционное влияние спроса в июне-июле было более выраженным, чем предполагалось в момент составления апрельского прогноза ЦБ РФ и даже при его уточнении в июле.

О рисках раскручивания в России дефляционной спирали ранее неоднократно предупреждал глава Минэкономразвития Максим Решетников. В то же время Заботкин в середине июня говорил, что не считает текущее снижение потребительских цен классической дефляцией, поскольку слишком велико влияние волатильных компонентов, среди которых удешевление плодоовощной продукции.