МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Фактором, который может помочь снижению инфляции в России, может стать хороший сельскохозяйственный урожай в 2022 году, говорится в заявлении ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров в пятницу. Банк России снизил прогноз по инфляции в 2022 году

Регулятор ожидаемо снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 7,5% годовых.

"Дополнительным дезинфляционным фактором может стать хороший урожай сельскохозяйственной продукции 2022 года", — заявил ЦБ.

"Более выраженные дезинфляционные эффекты может иметь и рост предложения на внутреннем рынке товаров, в отношении которых действуют экспортные ограничения", — добавил регулятор.