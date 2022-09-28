МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Некоторый повышенный инфляционный фон будет фиксироваться в России в первой половине следующего года, при этом к его концу темпы роста потребительских цен уже устойчиво вернутся к целевому уровню в 4%, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин. Евросоюз стоит на пороге рецессии, считает Банк России

"Важно понимать, чтобы годовая инфляция в декабре 2024 года была 4%, текущие темпы роста цен, то есть квартал к кварталу с поправкой на сезонность, должны быть вблизи 4% уже с начала 2024 года или с конца 2023 года. Этот прогноз предполагает, что мы будем иметь некоторый повышенный инфляционный фон в первой половине следующего года, а к концу следующего года текущие темпы роста цен уже устойчиво вернутся на 4%", — сказал он, выступая на форуме "Казначейство 2022".

Заботкин также отметил, что текущий темп роста цен в РФ остается низким, однако влияние временных дезинфляционных факторов постепенно исчерпывается.

Банк России в середине месяца снизил прогноз инфляции в стране по итогам года до 11-13% с 12-15%, при этом в 2023 году по-прежнему ждет ее на уровне 5–7% и возвращение к 4% в 2024 году. В то же время глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что годовая инфляция в России по итогам первого полугодия 2023 года может временно опуститься ниже цели в 4% из-за эффекта высокой базы.

Росстат в августе третий месяц подряд фиксировал дефляцию в РФ: в прошлом месяце она ускорилась до 0,52% с 0,39% и 0,35% в июле и июне соответственно. В годовом выражении рост цен замедлился до 14,3% с 15,1% по итогам июля. А по данным Минэкономразвития, инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 13,92% на 19 сентября с 14,06% неделей ранее.