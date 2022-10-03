3 октября — ПРАЙМ. Объем депозитов овернайт в Швейцарском национальном банке на прошлой неделе упал на 77,5 млрд швейцарских франков (78,32 млрд долларов США), что стало максимальным недельным падением за всю историю. Это является еще одним признаком перехода центрального банка к более жесткой денежно-кредитной политике. Швейцария понизила прогнозы экономического роста во вторник

Объем депозитов до востребования, то есть денежных средств коммерческих банков, находящихся на хранении в ШНБ, упал до 669,6 млрд франков с 747,1 млрд франков неделей ранее, как показали опубликованные в понедельник данные.

Это самое значительное недельное падение с начала ведения такой статистики в 2011 году и, вероятно, является результатом того, что центробанк прибег к продажам облигаций и обратным операциям РЕПО для поглощения избыточной ликвидности на рынке, говорят экономисты.

Швейцарский национальный банк не стал комментировать свои действия на рынке.

В прошлом месяце в центробанке говорили о том, что прибегнут к выпуску облигаций и операциям РЕПО для того, чтобы приблизить рыночную процентную ставку (SARON, швейцарская средняя ставка овернайт) к ключевой ставке, которую регулятор повысил до 0,5% с —0,25%.

"По большей части снижение депозитов до востребования, вероятно, вызвано операциями по поглощению ликвидности, операциями РЕПО и выпуском облигаций со стороны ШНБ", — сказал экономист Credit Suisse Максим Боттерон.

По его словам, 3-месячные и 6-месячные облигации ШНБ могут пользоваться спросом со стороны коммерческих банков, поскольку доходность этих бумаг превышает уровень ключевой ставки, которая начисляется на резервы финансовых организаций в центральном банке. Центробанк Швейцарии не исключил возможность рецессии в стране

Доходность облигаций, выпущенных недавно Швейцарским национальным банком, составила 0,56% и 0,9%.

Швейцарский национальный банк также мог продать часть своих валютных резервов, что также снизило бы объем депозитов до востребования, так как франк немного снизился против евро в последние несколько дней, отметил Боттерон.

Глава ШНБ Томас Джордан ранее заявлял, что центральный банк рассмотрит возможность продажи иностранных валют в случае ослабления франка, особенно учитывая тот факт, что высокая стоимость национальной валюты помогает сдерживать инфляцию в Швейцарии.

В сентябре инфляция в стране замедлилась до 3,3% с 3,5% в августе, что стало еще одной позитивной новостью для центробанка, который перешел от борьбы с усилением франка к усилиям по обузданию роста цен.

И все же экономисты опасаются придавать слишком большое значение данным за один месяц и ожидают дальнейших повышений ставок в следующие месяцы.

"Один показатель еще не означает изменение тренда. Мы все еще ожидаем, что инфляция в Швейцарии продолжит ускоряться до января, когда цены на электричество будут скорректированы с повышением", — отметил Элиас Хафнер, валютный аналитик.

"По этой причине ШНБ продолжит корректировать свою денежно-кредитную политику и повышать процентные ставки", — добавил Хафнер. Он ожидает повышения ставок на 75 б.п. в декабре.