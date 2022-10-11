МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Банк России будет принимать решение по ставке в дальнейшем с учетом экономической ситуации и баланса рисков для возврата к инфляции к целевым 4% в 2024 году, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин. Банк России допустил повышение прогноза по ВВП в 2022 году

ЦБ РФ в сентябре дал нейтральный сигнал по своим дальнейшим шагам по денежно-кредитной политике (ДКП), пообещав, что "будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков".

"Дальнейшие решения по ключевой ставке совет директоров в этих условиях намерен принимать исходя из того, как будет развиваться экономическая ситуация и баланса рисков для возвращения инфляции к цели вблизи 4% в 2024 году", — сказал он, выступая на рабочей группе по денежно-кредитной политике в Госдуме.

Согласно прогнозу ЦБ, годовая инфляция составит 11-13% в 2022 году, а с учетом проводимой денежно-кредитной политики снизится до 5-7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.