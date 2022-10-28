МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Банк России улучшил прогноз по динамике ВВП РФ в 2022 году, теперь ожидает спад на 3-3,5% вместо 4-6%, говорится в среднесрочном прогнозе ЦБ РФ. Годовая инфляция в России замедлилась до 12,9 процентов

При этом регулятор сохранил свои ожидания по ВВП в последующие годы. Так, в 2023 году темп прироста ВВП останется отрицательным и составит 1-4%. В то же время, по прогнозу ЦБ, российская экономика перейдет к росту во втором полугодии 2023 года.

В 2024-2025 годах ВВП, оценивает регулятор, будет расти на 1,5-2,5% ежегодно.