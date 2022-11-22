МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Банк России считает высокой неопределенность в экономике страны, сохраняет прогноз по спаду ВВП по итогам текущего года в 3-3,5%, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин. В Банке России отметили пониженное инфляционное давление в стране

Первый вице-премьер Андрей Белоусов ранее в ноябре говорил, что спад российской экономики в 2022 году составит 2,8-3%, а в следующем году снижение не превысит 1%.

"Наш прогноз — 3-3,5%. Какой сложится четвертый квартал, я думаю, неопределенность по-прежнему достаточная высокая. Мы, наверное, чуть более консервативные, чем Андрей Рэмович (Белоусов – ред.)", — прокомментировал Заботкин журналистам в кулуарах международного форума Финансового университета "Экономические бои без правил: рецепты победы".

Российская экономика в текущем году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями, и изначально российские финансовые власти ожидали "жесткого" сценария: например, ЦБ в апреле прогнозировал обвал экономики на 8-10%, а Минэкономразвития — на 7,8%. Однако фактическое снижение экономической активности оказалось ниже ожиданий чиновников, и власти начали улучшать прогнозы.

Так, по прогнозу Минэкономразвития, ВВП РФ в текущем году снизится на 2,9%, в 2023 году — на 0,8%. В то же время Банк России ждет, что спад российской экономики по итогам года составит 3-3,5%, а в следующем году — 1-4%.