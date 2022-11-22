МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз по динамике ВВП России на 2022 год и ухудшила на 2023 год, следует из ноябрьского доклада организации. ОЭСР повысила прогноз роста мирового ВВП на 2022 год

Теперь организация ожидает снижения ВВП РФ в 2022 году на 3,9%, а в 2023 году — на 5,6%.

В сентябре ОЭСР прогнозировала снижение экономики России в 2022 году на 5,5%, а в 2023 году — на 4,5%.

В 2024 году организация ожидает снижения ВВП РФ на 0,2%.