2022-11-23T15:05:56+03:00

2022-11-23T15:05:56+03:00

2022-11-23T15:05:56+03:00

2022

https://1prime.ru/macroeconomics/20221123/838925225.html

Мишустин указал на ошибку в прогнозах по российской экономике

Макроэкономика

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ПЕССИМИСТЫ, КОТОРЫЕ ПРЕДСКАЗЫВАЛИ ДВУЗНАЧНЫЙ СПАД ВВП РОССИИ, ОШИБАЛИСЬ, УЖЕ ОЧЕВИДНО, ЧТО ОН МОЖЕТ БЫТЬ МЕНЕЕ 3% В 2022 Г — МИШУСТИН ПРАЙМ, 23.11.2022

макроэкономика, экономика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60