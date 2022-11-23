2022-11-23T15:05:56+03:00
2022-11-23T15:05:56+03:00
2022-11-23T15:05:56+03:00
2022
https://1prime.ru/macroeconomics/20221123/838925225.html
Мишустин указал на ошибку в прогнозах по российской экономике
Макроэкономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
ПЕССИМИСТЫ, КОТОРЫЕ ПРЕДСКАЗЫВАЛИ ДВУЗНАЧНЫЙ СПАД ВВП РОССИИ, ОШИБАЛИСЬ, УЖЕ ОЧЕВИДНО, ЧТО ОН МОЖЕТ БЫТЬ МЕНЕЕ 3% В 2022 Г — МИШУСТИН ПРАЙМ, 23.11.2022
макроэкономика, экономика, новости
https://1prime.ru/images/83888/97/838889723.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83888/97/838889723.jpg
https://1prime.ru/images/83888/96/838889669.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83888/96/838889669.jpg
https://1prime.ru/images/83888/96/838889656.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83888/96/838889656.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПЕССИМИСТЫ, КОТОРЫЕ ПРЕДСКАЗЫВАЛИ ДВУЗНАЧНЫЙ СПАД ВВП РОССИИ, ОШИБАЛИСЬ, УЖЕ ОЧЕВИДНО, ЧТО ОН МОЖЕТ БЫТЬ МЕНЕЕ 3% В 2022 Г — МИШУСТИН