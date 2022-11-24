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2022
https://1prime.ru/macroeconomics/20221124/838935867.html
Россия заработала 300 миллиардов рублей за счет внедрения ИИ в прошлом году
Макроэкономика
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За прошлый 2021 год экономический эффект от внедрения искусственного интеллекта (ИИ) принес России 300 млрд рублей, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, выступая на деловом... ПРАЙМ, 24.11.2022
макроэкономика, ит-бизнес, экономика, технологии, новости, сбербанк, ai journey - 2022, прибыль, искусственный интеллект
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. За прошлый 2021 год экономический эффект от внедрения искусственного интеллекта (ИИ) принес России 300 млрд рублей, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, выступая на деловом завтраке в рамках конференции Сбербанка AI Journey — 2022.
"По самым консервативным оценкам, эффект от внедрения искусственного интеллекта за прошлый год составил более 300 млрд рублей, из которых 200 млрд рублей — это была прибыль Сбербанка. На самом деле, я думаю, что был гораздо больше, мы просто пока не научились качественно измерять его", — отметил Чернышенко.
Он добавил, что сейчас в среднем уровень внедрения искусственного интеллекта в компаниях страны составляет 20%.
"На горизонте буквально пары лет мы все (правительство РФ — прим. ред.) ожидаем прироста в экономику 1 трлн рублей только за счет внедрения искусственного интеллекта", — прогнозирует вице-премьер.