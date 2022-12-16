МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Годовая инфляция в РФ в ближайшие месяцы продолжит замедляться, а весной может опуститься ниже 4%, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Банк России отметил рост проинфляционных рисков

"В ближайшие месяцы она продолжит замедляться. Из ее расчета будут выходить самые тяжелые по темпам роста цен месяцы этого года. Когда инфляция очень волатильна ее годовой показатель мало говорит о ценовом давлении, поскольку перегружен прошлыми шоками", — сказала Набиуллина на прес-конференции в пятницу.

"Весной годовая инфляция может опуститься даже ниже 4%, но это практически не будет характеризовать динамику цен здесь и сейчас. В таких ситуациях при принятии решений мы в большей мере ориентируемся на прогноз и текущие показатели устойчивого ценового давления, очищенного от влияния разовых факторов", — добавила она.

Позже глава регулятора пояснила, что снижение годовой инфляции ниже 4% в следующем году "не означает в целом, что мы уйдем ниже таргета". Она напомнила, что прогноз на год ЦБ 5-7%, а показатель годовой инфляции снизится в силу эффекта базы.

"Для нас же важны устойчивые компоненты инфляции, они долгое время находились на уровне где-то ниже нашего таргета 4%, но мы сейчас видим, что ценовое давление может возрастать, эти проинфляционные риски возрастают, и будем ориентироваться именно на это. И наша цель вернуть инфляцию к 4% в 2024 году, но для этого мы прежде всего будем обращать внимание на устойчивые факторы инфляции", — сказала Набиуллина в ответ на вопрос, допускает ли ЦБ, что таргет по инфляции может быть достигнут в следующем году.