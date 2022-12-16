МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Банк России ждет спад ВВП по итогам 2022 года ближе к 3%, допускает и меньший спад при благоприятных условиях, заявила в ходе пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина. Глава ЦБ дала прогноз по инфляции на ближайшие месяцы

"Что касается оценки ВВП на этот год, вы помните наш прогноз последний, который мы давали в октябре, 3- 3,5%. По нашим ожиданиям… (спад — ред.) ВВП будет близок к верхней границе, то есть скорее вблизи к 3%, но, безусловно, много зависит от того, какая будет экономическая динамика в ноябре и декабре. Если она будет складываться хорошо, то ВВП может упасть и меньше 3% в этом году", — сообщила глава ЦБ.

"В следующем году мы прогноз будем уточнять в феврале, с учетом всех тех факторов, которые сейчас происходят, произошли, мы их учтем все и будем уточнять. Обновленные данные дадим в феврале", — добавила Набиуллина.

По прогнозу ЦБ, снижение ВВП составит в текущем году 3-3,5%, в следующем — 1-4%. По оценке Минэкономразвития, снижение экономики в 2022 году составит 2,9%, в 2023 году — 0,8%.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что снижение ВВП РФ в текущем году может составить 2,5%.

Ранее в пятницу первый вице-премьер России Андрей Белоусов сказал журналистам, что возможность ограничить спад экономики России 1% в 2023 году есть, прогноз на этот счет не менялся.