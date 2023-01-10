МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Работу по обеспечению макроэкономической стабильности в России необходимо продолжать в 2023 году, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства. Мишустин: механизм проверок бизнеса необходимо совершенствовать

"Для обеспечения макроэкономической стабильности были приложены значительные усилия и, конечно, такая работа должна быть продолжена в текущем году", — сказал он, назвав результаты уже проделанной работы неплохими.

Кроме того, глава кабмина подчеркнул, что все бюджетные обязательства должны быть исполнены.

Мишустин также сообщил, что по итогам 2022 года расходы бюджета превысили 31 триллион рублей, доходы составили 28 триллионов рублей. По его словам, решение масштабных экономических задач потребовало серьезных трат.

Итоги по отраслевым направлениям будут подведены в первом квартале текущего года, добавил премьер.