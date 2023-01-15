МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Золотовалютные резервы в мире по итогам ноября прошлого года выросли впервые с зимы 2022 года — на 357 миллиардов долларов, следует из расчетов РИА Новости на основе данных национальных центробанков.

Международные резервы в мире в ноябре перешли к росту после восьми месяцев снижения, увеличившись сразу на 2,9%, или на 357 миллиардов долларов. Последний раз они росли в феврале 2022 года, однако лишь на 46,3 миллиарда долларов. При этом ноябрьское увеличение стало самым крупным с августа 2021 года, когда международные активы подскочили сразу на 591,2 миллиарда долларов.

В результате снижение резервов с начала года замедлилось до 1,2 триллиона долларов против 1,6 триллиона долларов по итогам октября. На конец ноября центробанки накопили 12,8 триллиона долларов.

За месяц сильнее всего резервы выросли у Новой Зеландии — на 50%, до 14,9 миллиарда долларов. На втором месте расположилась Панама, которая нарастила свои международные активы на 29% — до 7,8 миллиарда долларов. Тройку лидеров замыкает Сальвадор с ростом золотовалютных резервов на 10,8%, до 3,2 миллиарда долларов. На четвертом месте — Украина (+10,7%), на пятом — Дания (+8,7%). В топ-10 также вошли Турция, Киргизия, Сербия, Польша и Северная Македония.

В денежном выражении сильнее всего за ноябрь нарастили резервы Китай (+74,5 миллиарда долларов), Япония (+31,7 миллиарда долларов), Швейцария (+22,6 миллиарда долларов), Россия (+20,1 миллиарда долларов) и Индия (+19,1 миллиарда долларов).

При этом центральные банки 20 стран в ноябре зафиксировали уменьшение международных активов. Наибольшее снижение было в Эстонии (-9,4%), Пакистане (-6%) и Бангладеш (-5,6%). В денежном выражении наиболее сильное падение наблюдалось в Бангладеш (-2 миллиарда долларов), Бельгии (-914 миллионов долларов) и Пакистане (-771 миллион долларов).

Исследование проведено РИА Новости на основе информации центральных банков ста экономик мира, которые на середину января опубликовали данные за ноябрь.