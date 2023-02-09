МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Возвращения к ультранизким темпам роста цен в РФ, как в середине прошлого года, ожидать не стоит, но и значительных рисков для разгона инфляции тоже нет, заявила РИА Новости главный экономист по России и СНГ+ компании "Ренессанс капитал" Софья Донец. Россиянам рассказали, когда ждать снижения цен на огурцы

По данным Росстата, инфляция в России с 31 января по 6 февраля ускорилась до 0,26% с 0,21% неделей ранее. Ускорение недельной динамики отмечается вторую неделю подряд. Прибавила инфляция и в годовом выражении — на 6 февраля она ускорилась до 11,72% с 11,5% неделей ранее.

"Сейчас ускорение текущего роста цен в том числе представляет некоторую компенсацию к резкому замедлению в декабре, в том числе по волатильным ценам продовольствия, по некоторым услугам. Кроме того, доходит в цены эффект некоторого ослабления рубля (мы не видим большого потенциала его дальнейшего ослабления сейчас), перенос повысившихся в декабре тарифов ЖКХ, высоких бюджетных поступлений конца года. Все эти факторы, как мы ожидаем, не будут устойчивыми", — сказала Донец.

Она также добавила, что пока не стоит делать далеко идущих выводов из недельной статистики. "В целом в 2023 году мы не ожидаем возвращения к ультранизкому темпу роста цен, как в середине 2022 года, но не видим и признаков или значительных рисков перегрева", — добавила экономист. Росстат отметил значительный рост цены на лук в России

Донец пояснила, что динамика доходов населения остается сдержанной (они снизились на 1% по итогам 2022 года в реальном выражении), а экономическая неопределенность делает потребителей осторожными в части кредитования и наращивания расходов. "Мы ожидаем, что годовая инфляция опустится до уровня ниже целевых 4% в марте, ниже 3% — в апреле-мае, и сохраняем свой прогноз на конец 2023 года на уровне 4,8% в годовом выражении", — заключила эксперт.

О том, что инфляция в годовом выражении существенно снизится в конце первого квартала говорил ранее и глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он объяснял это тем, что из базы расчета инфляции уйдет пик роста цен весной 2022 года. Решетников также не исключал, что во втором квартале инфляция в годовом выражении какое-то время будет даже ниже целевого уровня в 4%.