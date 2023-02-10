МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина перечислила риски, которые могут привести к отклонению инфляции в РФ от базового прогноза. Набиуллина исключила влияние санкций на таргет по инфляции

По ее словам, существует три основных фактора.

"Перейду к рискам. По нашей оценке, баланс еще больше сместился в сторону проинфляционных. Кроме более выраженного влияния бюджетной политики, о котором я уже упомянула, следует отметить три риска. Во-первых, быстрое раскручивание потребления в условиях повышенных инфляционных ожиданий в случае, если факторы, которые сдерживают потребительскую активность, ослабнут", — сообщила она.

"Во-вторых, все большая нехватка рабочих рук и отставание роста производительности труда от роста заработных плат. И наконец, по-прежнему остаются риски дополнительного ужесточения санкционных ограничений", — добавила Набиуллина.