ПАРИЖ, 13 фев — ПРАЙМ. Франция заморозила €1,3 миллиарда на счетах российских бизнесменов, но их конфискация невозможна без решения суда, сообщила в воскресенье пресс-секретарь французского МИД Анн-Клер Лежандр. "Золотую медаль Европе!" Французы ополчились на власти ЕС из-за санкций

"Во Франции на сегодня заблокированы 1,3 миллиарда евро, принадлежащих российских олигархам. Мы не можем конфисковать эти средства, пока нет соответствующего судебного решения", — заявила Лежандр в эфире телеканала LCI.

Она добавила, что, таким образом, на данный момент невозможно передать эти средства Украине.

В пятницу агентство Блумберг сообщило, что власти Евросоюза располагают достоверными данными о замораживании 36,4 миллиарда долларов из числа российских активов, их общая сумма на счетах в ЕС оценивается в $258 миллиардов.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предложила создать специальную структуру для управления замороженными средствами РФ с целью направить их Украине. По оценкам ЕК, потери Украины за период конфликта составили порядка 600 миллиардов евро. В заявлении указывается, что Запад заблокировал порядка 300 миллиардов евро Центробанка России и 19 миллиардов частных средств российского бизнеса.

Министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб также сообщала, что Еврокомиссия работает над законодательной базой, которая позволит изъять замороженные активы российских олигархов. Председательствующая в ЕС Швеция заявляла, что считает важным добиться прогресса в вопросе использования замороженных активов России в интересах Украины.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что это не первый год существующее явление и ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.