МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Отношение поляков к украинским беженцам будет всё больше ухудшаться, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. СМИ: в Польше открыли логистический хаб для экстренной помощи Украине

Он привел результаты последнего опроса, опубликованные 9 февраля — 68 процентов польских граждан заявили, что к беженцам из соседней страны относятся плохо, причем в худшую сторону их отношение изменилось за последние шесть месяцев.

"Дальше, по мере истончения ткани "солидарности", в Польше отношение к украинцам будет еще хуже", — добавил Пушков.

По словам сенатора, интеграция украинцев в европейское пространство с неизбежностью будет нелегким процессом.

"Тем более, что большая часть из них приехала не трудиться, а получать — в соответствии с логикой майдана, что "Украине все должны"", — заключил он.