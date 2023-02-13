МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Запад проиграл беспрецедентную экономическую схватку с Россией и не смог изолировать ее экономику от мира, пишет обозреватель Myśl Polska Анджей Щенсняк. Пушков спрогнозировал судьбу украинских беженцев в Польше

Он напоминает, что еще до начала спецоперации России на Украине Запад начал экономическую войну с Россией, главной целью которой было отрезать врага от доходов, получаемых от внешней торговли. Из этого ничего не вышло, констатирует журналист.

Также Запад ввел 11 тысяч новых санкций — всего их количество достигло 13,7 тысячи. "Это намного больше, чем было наложено на все другие страны мира вместе взятые. Такой залп должен был смести с лица земли любую экономику. Но нет, Россия выдержала удар. Как говорится, "побеждает не тот, кто нанесет более сильный удар, а тот, кто выдержит больше ударов"", — отмечает автор.

Первый удар вызвал шок – резкое падение стоимости рубля, люди, как и в любой кризис, бросились массово скупать товары и продукты первой необходимости, а президент США Джо Байден уже ликовал, что "рубль рухнул", пишет Щенсняк.

"Кроме того, были прекращены поставки жизненно важных продуктов с Запада. Рост стоимости жизни был шокирующим, однако реакция также была молниеносной. Было принято более 300 различных решений (налоговые и кредитные каникулы, льготные ставки по кредитам, запрет налоговых проверок предпринимателей), но, прежде всего, был стабилизирован курс валют и предприняты беспрецедентные меры по укреплению рубля. Это произошло благодаря операции "газ за рубли", которая стала первым победоносным контрнаступлением России в этой экономической войне", — отмечает он.

По итогам 2022 года платежный баланс — то есть разница между деньгами, которые поступают в страну, и деньгами, которые уходят из нее в результате торговли, инвестиций и различных оплат, например, прибыли иностранных инвесторов — в 2022 году был совершенно сенсационным: Россия зафиксировала положительный результат в 227 миллиардов долларов, говорится в статье

Запад не смог загнать Россию в экономическую автаркию, изолировать ее экономику от мира, подчеркивает автор.

В российском внешнеторговом обороте доля западных стран сократилась, однако их место заняли другие: Китай, Индия, Турция, страны постсоветского пространства. Эти страны не только перенаправили на себя российский экспорт, но и начали зачастую продавать в Россию то, что попало под санкции Запада, отмечается в статье.

"Запад проиграл битву, но конфликт будет продолжаться, и его эскалация неизбежна", — предупреждает обозреватель.