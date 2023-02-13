МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Среднестатистический россиянин в прошлом году мог купить на свою зарплату красной икры меньше, чем десять лет назад: тогда средний оклад позволял приобрести 11,4 килограмма праздничного деликатеса, а в 2022 году — 9,7 килограмма, сообщили РИА Новости в аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. В МФО рассказали, сколько сегодня составляет средний заем "до зарплаты"

"Если измерять покупательную способность заработков россиян в икре, то окажется, что в 2022 году на среднюю зарплату можно было приобрести 9,7 килограмма рыбного деликатеса, в 2017 году – 9,9 килограмма", — подсчитали аналитики на основании данных Росстата о средних розничных ценах на красную икру.

Десять лет назад, в 2012 году, благосостояние россиян "в пересчете" на икру было выше — тогда на среднюю зарплату можно было купить сразу 11,4 килограмма, отмечают аналитики. Но в 2000 году, говорят они, россияне могли позволить себе куда меньший объем: тогда средняя зарплата позволяла приобрести лишь 3,5 килограмма продукта.

"Таким образом, за прошедшие 22 года покупательная способность зарплат в "икорной единице измерения" выросла в 2,8 раза", — добавляют в компании.

В 2000 году килограмм красной икры в российской рознице стоил 562 рубля: таким образом, согласно данным FinExpertiza, за двадцать два года она подорожала почти в десять раз, до 5 552 рублей за килограмм. В 2012 году, максимальному по "икорной" покупательной способности, средняя цена красной икры в РФ составляла 2 054 тысячи рублей, а в 2017 году выросла до 3 453 тысячи.

ДЕШЕВОЙ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ

Впрочем, несмотря на такую доступность по покупательной способности, легальная икра — хорошая и качественная — не может быть дешевой. "Дешевая" красная икра — это искусственное и кратковременное сочетание нескольких факторов", — комментирует президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. Это секрет: как распознать скрытые источники пополнения вашего бюджета

"В этом списке — ряд рекордных выловов лососёвых на промежутке пяти-семи лет, существенный, до 1,5-2 тысяч тонн, объем браконьерской красной икры и "схематоз" в сегменте розничных продаж, благодаря которому не менее 20% реализуемой красной икры не облагается налогами", — отметил он.

"Такое сочетание факторов во многом объясняет искусственно заниженный уровень цен на красную икру, существовавший в период 2010-2019 годов", — добавляет Зверев. А оборотной стороной искусственного снижения розничной цены, по его словам, стало хищническое истребление лососёвых на Камчатке и Сахалине и полный уход от налогов существенной части оборота премиальной рыбопродукции.

С учетом жизненного цикла лососевых, вылов этих видов рыб традиционно сравнивается по четным и нечетным годам. Объем их добычи по итогам 2020 года составлял 299,84 тысячи тонн, на 55,6% меньше рекордного 2018 года (676 тысяч тонн). По итогам 2021 года было выловлено 539 тысяч тонн тихоокеанских лососевых; прогнозный вылов на Дальнем Востоке в путину 2022 года ученые оценивали в 322 тысячи тонн, но он оказался заметно ниже.

ПУТЬ КРАСНОЙ ИКРЫ

Икру в мире принято считать традиционным российским продуктом. Для самих россиян она более привычна, но тоже традиционна — как праздничная еда: баночка красной икры обязательно должна быть и на новогоднем столе, и среди блинов на Масленицу — в отличие от черной икры — деликатеса, который немногие могут себе позволить. Реальные доходы россиян в 2022 году снизились

Ситуация с икрой в Советском Союзе была немного обратной: в 50-е годы черная икра была вполне доступной по цене, красная – тоже, но ей требовалась "раскрутка" маркетинговыми приемами, которые используются и сегодня.

"В те годы черная икра была популярнее красной. Тогда она еще была вполне доступной по цене – официально 4 рубля за килограмм: то есть на среднюю зарплату можно было купить 21 килограмм этого продукта", — говорится в материалах телеграм-канала ВАРПЭ. В свою очередь не столь востребованная красная икра нуждалась в мощной рекламе — например, ее позиционировали как полезную добавку и как средство для восстановления после болезни.

А одним из самых масштабных советских маркетинговых проектов в этом плане становится "Книга о вкусной и здоровой пище". "Советские маркетологи очень удачно использовали в книге инструмент, который сегодня называют "product placement" — например, они нередко упоминали в ней блюда с добавлением икры", — замечают авторы поста.

Но с годами на Каспии стали сокращаться объемы добычи осетровых, соответственно, уменьшились и объемы черной икры: это привело к тому, что к 1985 году цена на нее поднялась до 80 рублей за килограмм. И вот тогда, пишет ассоциация, реклама красной икры в комплексе с более конкурентной ценой на нее дали свои плоды, и этот продукт обрел всенародную популярность.