МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Белый дом работает над одобрением бюджетной помощи Украине на 10 миллиардов долларов, собирается объявить о новом пакете военной помощи на следующей неделе, сообщает газета Washington Post.

"Администрация (президента США) Джо Байдена также работает с конгрессом над одобрением очередной прямой бюджетной помощи Украине на сумму в 10 миллиардов долларов, ожидается, что она (администрация) объявит об еще одном крупном пакете военной помощи на следующей неделе и о введении дополнительных санкций в отношении Кремля примерно в это же время", — говорится в сообщении издания.