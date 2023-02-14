МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Российская экономика оказалась более устойчивой к санкциям, чем предполагалось, пишет обозреватель французского издания Le Monde Жан-Мишель Беза. В США признали, что Россия меньше ослабла от санкций, чем ожидалось

По его словам, страна не пережила "крах", о котором объявил министр экономики Франции Брюно Ле Мэр в первые часы начала спецоперации, несмотря на девять волн западных санкций.

При этом МВФ преподнес в конце января сюрприз, пишет автор. По данным фонда, рецессия в России ограничилась —2,2 процента в 2022 году, что далеко от −8,5 процента, показателя, прогнозировавшегося в марте прошлого года. Этот "диагноз" — столь же разочаровывающий для жителей Запада, сколь и обнадеживающий для президента Владимира Путина, отмечает обозреватель.

Беза назвал несколько факторов этого. Первый — политика ЦБ, который стабилизировал курс рубля с начала спецоперации и избежал инфляционного всплеска. У России также есть значительные валютные резервы, полученные от торговли энергоносителями, несмотря на то, что 300 миллиардов долларов из них были заморожены за границей. После санкций, введенных из-за присоединения Крыма в 2014 году, в стране развивалось местное производство — продукты питания, текстиль и т. д.

Также ряд товаров продолжают ввозиться в Россию, хоть и не напрямую, а через бывшие советские республики, а также Турцию и Китай, пишет автор.

Помимо этого, он отмечает "исключительный" урожай пшеницы в 2022 году.