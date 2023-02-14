Полковник Макгрегор: США решили сражаться с Россией, чтобы ее уничтожить и расчленить
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МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Американские власти решили сражаться с Россией с целью ее уничтожения и потенциального расчленения, заявил в эфире YouTube-канала Straight Calls with Douglas Macgregor бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
По его словам, за подобными планами США стоят "большие деньги". Причиной он назвал наличие в России больших запасов минералы, нефти, газа, драгоценных металлов, сельхозугодий на триллионы долларов.
Макгрегор отметил, что в 1990-е годы Запад уже пытался "украсть у России всё, что можно", но потерпел неудачу благодаря политике президента Владимира Путина, который вернул российскому государству стабильность и достоинство.
"Вашингтонская политическая элита заняла позицию, что Россия слаба. И теперь мы стоим на крайне опасном пути борьбы и конфронтации с российским государством", — подчеркнул Макгрегор.