МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Американские власти решили сражаться с Россией с целью ее уничтожения и потенциального расчленения, заявил в эфире YouTube-канала Straight Calls with Douglas Macgregor бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Во Франции признали провал политики санкций против России

По его словам, за подобными планами США стоят "большие деньги". Причиной он назвал наличие в России больших запасов минералы, нефти, газа, драгоценных металлов, сельхозугодий на триллионы долларов.

Макгрегор отметил, что в 1990-е годы Запад уже пытался "украсть у России всё, что можно", но потерпел неудачу благодаря политике президента Владимира Путина, который вернул российскому государству стабильность и достоинство.

"Вашингтонская политическая элита заняла позицию, что Россия слаба. И теперь мы стоим на крайне опасном пути борьбы и конфронтации с российским государством", — подчеркнул Макгрегор.