МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Каждый шестой служебный роман в России заканчивается свадьбой, чаще других женятся юристы и IT-специалисты, показало исследование HeadHunter, которое есть у РИА Новости. Ученый предложил новый способ стимулирования рождаемости в России

По данным исследования, две трети россиян (66%) никогда не заводили служебных романов, каждый четвертый (24%) признался, что такое с ним случалось хотя бы однажды, а каждый 10-й (10%) — что у него было несколько романов с коллегами. При этом женщины оказались менее склонны к служебным романам, чем мужчины (32% против 35%). Реже других служебные романы заводят работники науки и образования, а также работники розничной торговли.

"Как правило, служебные романы россиян не имеют продолжения: в 68% случаев пары распадались. Только 14% поженились и находятся в браке до сих пор, еще 4% успели развестись. Оставшиеся 14% продолжают служебный роман, но пока не оформили отношения официально. Кстати, чаще всего свадьбой оканчиваются служебные романы между юристами (23%) и айтишниками (24%)", — говорится в сообщении.

Исследование также показало, что большинство россиян, у которых был служебный роман, не заметили никакого влияния отношений на рабочий статус. Ничего не изменилось у 68% опрошенных, еще 17% рассказали, что одному из пары пришлось искать другую работу, 8% — что уволились оба, в 2% случаев одному из влюбленных пришлось перейти в другой отдел, а в 1% — отдел сменили оба.

По мнению сотрудников, в 43% случаев руководство компании нейтрально отнеслось к возникновению романов на работе, в 7% — положительно, в 12% — отрицательно. Более трети респондентов (38%) затруднились ответить на этот вопрос.

Больше половины опрошенных (53%) не видят в служебных романах никаких плюсов, выявило исследование. Среди остальных 23% отмечают, что с коллегой-возлюбленным всегда есть о чем поговорить. Каждый пятый (20%) видит преимущество в том, что можно больше времени проводить вместе. Еще 8% считают, что романы помогают строить карьеру, 7% — что так меньше поводов для ревности.

Минусы в служебных романах нашли только 15% опрошенных. Половина из них (50%) считают, что главный минус таких отношений — сплетни, треть (34%) — что такие отношения мешают строить карьеру, 30% полагают, что влюбленные коллеги быстро устают друг от друга, а 11% — что в служебных романах больше поводов для ревности.