БАНГКОК, 14 фев — ПРАЙМ. Межвузовские контакты между Россией и Таиландом возобновились после пандемии, российские и таиландские университеты обсуждают сотрудничество в сфере образования и науки, а также двойные дипломы, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Таиланде Евгений Томихин. Поток российских туристов в Таиланд вырос в 14 раз в 2022 году

"После окончания действия ограничений, связанных с пандемией, у нас опять пошли в гору межвузовские контакты, особенно по мере восстановления прямого авиасообщения нашими странами", — сказал он.

"Буквально недавно в Бангкоке была делегация Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК) во главе с ректором. Российский университет и его таиландский партнер, бангкокский университет Касетсат, всего за полгода подготовили и подписали документ, предусматривающий практическое сотрудничество двух вузов", — добавил глава российской дипмиссии.

Документ касается обмена студентами и преподавателями, обучающих программ, и даже, в перспективе – выдачи двойных дипломов, добавил Томихин.

"Однако главный элемент сотрудничества этих двух университетов – это совместный проект создания научного центра по наблюдению за земной поверхностью", — подчеркнул он.

По его словам, "это очень продвинутое начинание с использованием самых передовых технологий, информации со спутников, которая применяется в самых различных областях".

"Таиланду интересно, конечно, использование такой информации в сфере сельского хозяйства, водоснабжения, водотехнических сооружений, которые применяются в сельском хозяйстве и, конечно, в дорожном строительстве, которое идет постоянно", — сказал посол.

Он отметил, что дороги в Таиланде все время реконструируются с применением новейших технических средств, в том числе цифровых, и других новейших технологий.

"И это только один из примеров сотрудничества, которое налаживается между нашими вузами. В середине февраля мы ждем здесь делегацию Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ), а в марте в Бангкок прибудет делегация Высшей школы экономики (ВШЭ)", — продолжил посол.

Посол рассказал также, что ректор СПбГЭУ будет обсуждать с таиландскими коллегами из нескольких университетов вопросы межвузовского взаимодействия, обменов, а также вопрос организации и проведения Второго форума ректоров вузов России и Таиланда.

"Очень хотелось бы надеяться, что нам удастся это сделать в текущем году уже в очном режиме, не в онлайн, как это было с Первым форумом, хотя Первый форум, несмотря на то, что он прошел в режиме онлайн, принес ощутимые результаты", — сказал Томихин, добавив, что некоторые вузы, участвовавшие в форуме, уже тогда договорились о налаживании прямых связей.

"По линии сотрудничества этих университетов уже поехали студенты, и приехали преподаватели читать лекции сюда, а российские университеты начали принимать таиландских коллег", — подытожил глава российской дипмиссии в Таиланде.