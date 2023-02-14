МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. ВВП Японии в четвертом квартале 2022 года, по предварительной оценке, вырос на 0,6% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), свидетельствуют данные правительства страны. Япония будет эксплуатировать АЭС более 60 лет

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали роста на 2%.

К предыдущему кварталу ВВП Японии вырос на 0,2%. Аналитики прогнозировали рост на 0,5%.

По сравнению с четвертым кварталом 2021 года показатель вырос на 0,6%.

Объем личного потребления, на которое приходится до 60% ВВП Японии, увеличился на 0,5% в квартальном выражении.

Объем государственных инвестиций в отчетном периоде сократился на 0,5% в квартальном выражении, частных — также на 0,5%. Экспорт в квартальном выражении увеличился на 1,4%, а импорт — снизился на 0,4%.