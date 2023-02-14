МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. ВВП Японии в четвертом квартале 2022 года, по предварительной оценке, вырос на 0,6% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), свидетельствуют данные правительства страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали роста на 2%.
К предыдущему кварталу ВВП Японии вырос на 0,2%. Аналитики прогнозировали рост на 0,5%.
По сравнению с четвертым кварталом 2021 года показатель вырос на 0,6%.
Объем личного потребления, на которое приходится до 60% ВВП Японии, увеличился на 0,5% в квартальном выражении.
Объем государственных инвестиций в отчетном периоде сократился на 0,5% в квартальном выражении, частных — также на 0,5%. Экспорт в квартальном выражении увеличился на 1,4%, а импорт — снизился на 0,4%.