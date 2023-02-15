МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. ЕС рассматривает возможность введения санкций в отношении Альфа-банка, Росбанка, "Тинькофф банка", а также Фонда национального благосостояния (ФНБ) РФ, передает агентство Bloomberg со ссылкой на черновой вариант проекта санкций. В ЕК рассказали о новом пакете антироссийских санкций

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее сообщила, что в ближайшие дни ЕК предложит новый, десятый по счету пакет санкций против России.

По данным агентства, Евросоюз в рамках десятого пакета санкций также планирует "заставить" банки предоставлять информацию об активах Центрального банка России. В сообщении не уточняется, каким именно банкам будет предписано предоставлять такую информацию.

Во вторник исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на пресс-конференции заявил, что десятый пакет ограничительных мер Евросоюза в отношении России будет включать в себя меры по борьбе с обходом санкций.

С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.