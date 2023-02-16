Япония в январе снизила импорт из России нефти на 76 процентов, СПГ – на 9,7 процента
ТОКИО, 16 фев — ПРАЙМ. Япония в январе 2023 года сократила импорт товаров из России на 18,4% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Показатель в подотчетный период составил 141,38 миллиарда иен (1,05 миллиарда долларов), свидетельствуют статистические данные, обнародованные министерством финансов страны.
Япония в январе 2023 года сократила импорт из России нефти на 76% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, импорт сжиженного природного газа (СПГ) просел на 9,7%, свидетельствуют статистические данные, обнародованные министерством финансов страны.
За отчетный период импорт угля упал на 56,9% по сравнению с показателем 2022 года.
Упал импорт и цветных металлов – на 37,4%. В то же время импорт руды цветных металлов в январе текущего года вырос на 76,1% по сравнению с январем прошлого года.
Импорт из России зерновых сократился на 32,7% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.
Импорт рыбы и рыбной продукции за отчетный период просел на 36,8% по сравнению с январем 2022 года. Импорт мяса и мясной продукции в январе текущего года не осуществлялся.
Также упал импорт овощей – в первом месяце 2023 года Япония импортировала на 81,3% меньше аналогичного месяца годом ранее.
ЭКСПОРТ
Экспорт товаров в Россию в январе упал на 36,3%. За отчетный месяц он составил 43,74 миллиарда иен (326,31 миллиона долларов).
Экспорт в Россию японских изделий из пластика снизился на 78,4%.
Экспорт изделий из стали и железа в январе текущего года упал на 96,8% по сравнению с показателем 2022 года.
Япония сократила экспорт в Россию компьютеров на 67,2%. Экспорт комплектующих к компьютерам за отчетный период просел на 44,5% по сравнению с январем 2022 года.
Также упал и экспорт аудио- и видеоаппаратуры: в январе текущего года его объем сократился на 78,5% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.
Япония сократила в январе 2023 года экспорт в Россию автомобилей на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.
В частности, экспорт легковых автомобилей за отчетный период упал на 7,2% по сравнению с январем 2022 года, автобусов и грузовых автомобилей — на 54,2%. Экспорт мотоциклов сократился на 37%.
Также просел и экспорт запасных частей – в январе текущего года показатель упал на 76,1% по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее.
В то же время Япония нарастила экспорт в Россию медицинских изделий на 49,6% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.
https://1prime.ru/macroeconomics/20230216/839819948.html