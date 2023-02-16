МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Больше половины пар в России ведут совместный бюджет, при этом в 19% из них каждый партнер оставляет часть зарплаты себе на личные расходы, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Авито Работа". Нестандартно, но факт: как еще можно пополнить личный бюджет

"Аналитики "Авито Работы" выяснили, как современные семьи делят деньги внутри. Оказалось, что большинство пар (62%) предпочитают вести совместный бюджет. При этом 19% из них заявили, что часть зарплаты каждый оставляет себе на личные расходы. В ведении раздельного бюджета признались лишь 8%", — говорится в исследовании, которое проводилось в феврале 2023 года на основании ответов россиян. В нём приняли участие 10 тысяч респондентов старше 18 лет из разных регионов России.

Отмечается, что в городах-миллионниках количество россиян, которые ведут общий бюджет, выше. Так, наибольшее число респондентов, признавшихся в этом, оказалось в Волгограде (71%) и Омске (70%). В то же время наименьшая доля была зафиксирована в Нижнем Новгороде (57%).

По всей стране порядка 59% опрошенных людей сказали, что точно знают, когда придут аванс или зарплата, и с нетерпением ждут этих дней, 24% знают, но не ждут, и только 11% заявили, что точно не знают, когда происходят эти выплаты.

В региональном разрезе, по данным исследования, ситуация приблизительно такая же. Доля тех, кто ждет выплат, выше в Самаре (64%), Ростове-на-Дону (62%), Казани и Нижнем Новгороде (по 61%). В Воронеже таких людей оказалось меньше всего — 47%.