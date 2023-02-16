ТОКИО, 16 фев — ПРАЙМ. Япония в январе 2023 года зафиксировала торговый дефицит на 3,5 триллиона иен (около 26,1 миллиарда долларов), что является абсолютным антирекордом для показателя за один месяц. Япония в январе резко снизила товарооборот с Россией

Так, согласно обнародованным в четверг данным японского министерства финансов, объем импорта Японии в январе вырос на 17,8% — до 10,05 триллиона иен (74,93 миллиарда долларов). В этот же период экспорт повысился лишь на 3,5% — до 6,55 триллиона иен (48,84 миллиарда долларов).

Прошлый месячный антирекорд торгового дефицита был зафиксирован в августе 2022 года. Тогда он составил 2,82 триллиона иен (21,03 миллиарда долларов по текущему курсу).

Рост торгового дефицита обусловлен повышением цен на энергоносители, которые Япония вынуждена импортировать в полном объеме, а также слабостью национальной валюты к доллару.