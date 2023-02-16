МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Организатор Давосского форума Клаус Шваб выступает за создание мирового правительства для удержания контроля над передовыми технологиями — так прокомментировал призывы Шваба на региональном давосском форуме в Дубае сенатор Алексей Пушков. Пушков спрогнозировал судьбу украинских беженцев в Польше

"Клаус Шваб, который долго делал вид, будто озабочен будущим человечества, теперь, на старости лет, уже не скрывает, чем занят: созданием мирового правительства. Свой региональный давосский форум в Дубае он так и обозначил "World Government Summit". Шваб призывает все национальные элиты объединиться, иначе им не удержать контроль над передовыми технологиями", — написал Пушков в своем Telegram-канале.

"Один вопрос: объединиться под чьим началом? Ответ ясен: под западным, то есть американским началом", — саркастически отметил сенатор.

По словам Пушкова, интересы глобальной безопасности на самом деле требуют, чтобы подобные поползновения сдержать.

"И одно соображение: под контроль надо ставить прежде всего наиболее агрессивную часть западных элит, иначе они в итоге разнесут этот мир на куски. Утратившие разум люди страшнее технологий", — заключил сенатор.