МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. В связи с украинским конфликтом главным образом нужно опасаться того, что он может бесконтрольно обостриться, и в этот процесс окажутся втянутыми и США, заявила отставной офицер американской военной разведки Ребекка Коффлер в эфире Fox News. США намерены предоставить Украине дополнительную бюджетную поддержку

"Это бесконечный конфликт, превращающийся в очередной Афганистан, и для Пентагона самое время задуматься, какова его конечная цель. У нас нет ни стратегии для достижения победы, ни стратегии выхода из конфликта, и пора отнестись всерьез к тому, что происходит. Если этот конфликт в ближайшее время не прекратится, он разорвет Европу на куски", — сказала она.

Коффлер добавила, что украинский кризис обнажил неспособность военного ведомства и администрации Байдена выстроить планы на перспективу.

Она также обвинила власти США в том, что они поставляют Украине оружие на миллиарды долларов, однако никто не указывает "конкретных и достижимых целей" в этом конфликте.