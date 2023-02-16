ВЛАДИВОСТОК, 16 фев — ПРАЙМ. Объем китайских инвестиций в проекты на Дальнем Востоке России по итогам 2022 года превысил 13 миллиардов долларов, заявила генеральный консул КНР во Владивостоке Пяо Янфань. РЖД продолжат развивать международные грузоперевозки на Восток и Юг

"Доверие и сотрудничество между нашими странами находятся на самом высоком уровне. Гуманитарные обмены стали еще теснее, шаг за шагом успешно реализуются крупные инвестиционные проекты. По итогам 2022 года объем китайских инвестиций на Дальнем Востоке России превысил 13 миллиардов долларов", — передала пресс-служба правительства Приморья заявление консула на деловом мероприятии Day Оf China во Владивостоке.

По сообщению пресс-службы, Пяо Янфань также обратила внимание на рост торговли сельскохозяйственной продукцией, увеличение объемов грузоперевозок. Перспективными направлениями сотрудничества консул назвала, в частности, логистику и строительство, а также подрядные проекты.