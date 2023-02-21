МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Страны "Глобального Юга" не воспринимают попыток Запада доказать, что Россия представляет всеобщую угрозу, поскольку подобные нападки не соответствуют истине, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. Пушков рассказал, почему США ждет крах

Он прокомментировал публикацию в британском издании Financial Times — в материале отмечается, что попытки Запада доказать, будто "российская угроза носит универсальный характер", не проходят за пределами самого западного мира, и "Глобальный Юг" глух к таким доводам.

"Констатация верная. Причина проста: Россия не представляет угрозу для Глобального Юга, напротив, она — его ценный партнер", — подчеркнул сенатор.

Более того, добавил Пушков: от России не исходила и не исходит угрозы и для Запада, что не раз признавал, например, президент Финляндии Саули Ниинистё, и постоянно подчеркивает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Это Запад выбрал политику необъявленной войны против России, которая может привести к прямому военному конфликту НАТО и России. И именно Запад отказался дать Москве гарантии безопасности. Поэтому убедить Глобальный Юг в повсеместности "российской угрозы" не выйдет: ее просто не существует", — заключил Пушков.