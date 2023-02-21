МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Минфин РФ подготовил законопроект по созданию новой инфраструктуры организованной торговли товарами, в рамках которой лицензированные Банком России электронные торговые площадки (маркетплейсы товарного рынка) смогут предоставлять более гибкие и удобные сервисы для заключения сделок купли-продажи товаров, в том числе для субъектов малого и среднего бизнеса, следует из пояснительной записки к законопроекту. Теперь на маркетплейсах: раскрыта новая схема обмана россиян

"Законопроектом предусмотрено расширение видов товаров для их введения в биржевую торговлю даже в том случае, если их производители не занимают доминирующего положения на рынке и не подпадают под действие антимонопольного законодательства, что обеспечит формирование национальных индикаторов для широкой номенклатуры товаров", — говорится в записке.

"Помимо этого, законопроект направлен на создание новой инфраструктуры торговли товарами посредством предоставления экономических и правовых условий для формирования в Российской Федерации электронных торговых площадок (маркетплейсов товарного рынка) для проведения организованных торгов товарами (сырьем и готовой продукцией) на базе лицензии торговой системы, выдаваемой (по аналогии с лицензией биржи) Банком России", — указывается там же.

Развитие таких площадок способствует формированию качественных данных, используемых для определения товарных индикаторов, отмечается в пояснительной записке.

В настоящее время в РФ уже существует сложившаяся биржевая инфраструктура, ориентированная в основном на предоставление стандартизированных сервисов для участников крупнооптового рынка, напоминают авторы законопроекта.

"Вместе с тем в связи с растущим спросом на развитие сервисов по организованным торгам товарами в декабре 2021 года Банком России принято решение о выдаче первой лицензии торговой системы, которая по своей сути является упрощенным вариантом лицензии биржи. Такие площадки могут являться проводниками более гибких и удобных сервисов для заключения сделок купли-продажи товаров, в том числе для субъектов малого и среднего предпринимательства", — указывается там же.

ПАРАМЕТРЫ МАРКЕТПЛЕЙСОВ

Минимальный размер собственных средств для торговой системы, оказывающей услуги по проведению торгов только на товарном рынке, снижается с 50 до 5 миллионов рублей, указывается в пояснительной записке. Россиян научили, как ходить в магазин, чтобы меньше тратить

При этом в целях недопущения регуляторного арбитража с биржами в данном случае предусмотрено ограничение масштабов деятельности (годового объема торгов), отнесенное к компетенции Банка России на уровне нормативного акта в части установления числового значения и методики его расчета, отмечается там же.

Систематическое превышение числового значения предельного годового объема торгов должно сопровождаться обязательством по докапитализации (увеличению размера собственных средств до 50 миллионов рублей) или получению лицензии биржи (с размером собственных средств в размере 100 миллионов рублей) в установленном Банком России порядке и осуществлением деятельности по проведению организованных торгов с более высокими регуляторными требованиями, если числовое значение показателя объема торгов не будет снижено в течение срока, предусмотренного законопроектом, до размера, не превышающего установленное нормативным актом Банка России числовое значение.

Одновременно для торговых систем с минимальным размером собственных средств в 5 миллионов предлагается установить квалификационные требования на уровне нормативного акта Банка России, которые будут учитывать характер и масштаб совершаемых операций, уровень и сочетание принимаемых рисков.

Также законопроект освобождает товарные торговые системы от обязанности организации внутреннего аудита, если нормативным актом Банка России не установлено иное, добавляется там же.

Проектом федерального закона устанавливаются в отношении товарных торговых систем пониженные требования, открывающие возможности для создания площадок регионального уровня, перетока фрагментированной внебиржевой торговли в прозрачный регулируемый рынок, указывается в записке.